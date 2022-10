Regenboogsjaaltjes direct weer weggehaald bij gemeentehuis in Putten: ‘Het is te erg voor woorden’

Oekraïense Jane pakt kans bij kapsalon Epe: ‘Ik heb nu een baan, huis en mijn zoon is bij me’

Gevlucht uit Oekraïne heeft Jane (38) in Nederland in korte tijd al veel voor elkaar gebokst. Van opvang bij particulieren tot een eigen appartementje in Emst en een baan als kapper in Epe. Hoewel ze de taal naar eigen zeggen lang niet zo goed spreekt als haar 12-jarige zoon, is ze het kappersjargon wel machtig: ‘Hoofd iets naar achteren alsjeblieft.’

