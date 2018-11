'Reizen in de tijd' brengt erfgoed speels tot leven

Edith Koridon uit Hattem heeft een speelse manier ontwikkeld om de jongste schoolkinderen kennis te laten maken met de Dijkpoort in Hattem. ,,Jonge kinderen kun je niet een lang verhaal doen, die moet je op andere manieren vermaken en laten leren." Dat zegt de kunstenares en kunstdocente. Daarnaast is ze één van de cultuurmakelaars van Cultuurplein Noord Veluwe. ,,Via het Cultuurplein koppelen we de scholen aan de culturele adressen'', zegt ze. ,,Dat zijn in totaal 52 scholen en meer dan dertig culturele erfgoederen."