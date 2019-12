Reizigers blij met spitstreinen Harderwijk, maar overstap Amersfoort is wel heel krap

Snackbar ’t Speuldje is net een buurtcen­trum

10:00 In snackbar 't Speuldje, aan de Garderenseweg in Speuld is het niet alleen de frituur die centraal staat. Eveline en haar dochter Isabel van den Broek draaien er hun hand niet voor om, om een gezellige activiteit op de kalender te zetten. Hierdoor is de snackbar zo’n beetje het epicentrum van het 750-inwoners tellende buurtschap. Voor komende vrijdag staat de wedstrijd Goede doelen sjoelen op de planning. ,,Dit hebben we nog niet eerder georganiseerd en we hebben geen idee wat het gaat worden'', lachen de organisatoren.