Rel bij SGP in Oldebroek: leden willen vertrokken De Nooijer terug, lijsttrekker Maas stapt op

Het vertrek van Maas, die sinds maart van dit jaar lijsttrekker was, komt voor het bestuur en de fractie van de SGP als een verrassing, zo valt te lezen in een verklaring. ‘We hebben niet kunnen voorzien dat er een vroegtijdig einde aan gekomen is. Een zaak die we ten zeerste betreuren. We beraden ons de komende tijd op vervolgstappen.’ Maas reageert niet op vragen van de Stentor.