Rémon Kwant is bij het NK inlineskaten simpelweg niet te verslaan, drie titels voor de rappe man

Column Harskamper herrie­schop­pers zijn doodsbang

26 augustus Stel nou dat we de relschoppers in Harskamp ruilen met de Afghaanse vluchtelingen? Hele probleem opgelost. Een stage! Doodsbange vluchtelingen erin, doodsbange racisten eruit. Want dat zijn de Harskamper herrieschoppers: rillende rietjes voor het onbekende.