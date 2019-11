Repair Café Harderwijk helpt senior de winter door

Voor veel senioren is de rollator niets minder dan een anker in hun steeds kleiner wordende wereld. Bijvoorbeeld voor Wil van Rooijen. Ze is 90 jaar, maar nog best kwiek. ,,Maar soms heb ik plotseling last van duizeligheid en dan voel ik me met een stok niet zeker genoeg. En onlangs heb ik ook nog eens mijn enkel verstuikt.’’ Haar rollator biedt soelaas, maar dan moet ze wel van het ding op aan kunnen. En dat was de laatste tijd toch iets minder. ,,Het ding begint te wiebelen en te zwabberen’’, zegt ze. Het Repair Café kwam voor haar als geroepen.