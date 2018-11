De aanleg van het fietspad is inmiddels begonnen. Het loopt van de rotonde in de N302 (vlakbij het National Hippisch Centrum) over de hei richting Speuld. De staat van het huidige pad is erg slecht, en de gemeente Ermelo was al langer in gesprek met de Provincie Gelderland over de aanleg van een verharde versie. Beton had de voorkeur, maar stuitte op bezwaar. Zo'n pad kan een onneembare barrière vormen voor insecten en reptielen, waardoor het leefgebied in tweeën wordt gesplitst. Verder blijken de betonnen paden op zomerse dagen ‘killing’ voor reptielen die in de avonduren op het warme fietspad gaan zitten en vervolgens worden platgereden. Met Grauwacke - een soort zandsteen - zijn die problemen er niet. Deze soort werd op een andere plek op de hei in Ermelo ook al toegepast en bevalt daar goed.