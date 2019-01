Restanten gevonden in Voorthuizen van oudste inwoners van Gelderland

De archeologen van BAAC, die speuren in opdracht van de provincie Gelderland, vonden een jachtkamp en haardresten in een weiland langs de Overhorsterweg in Voorthuizen, op de plek waar de rondweg Voorthuizen binnenkort wordt aangelegd. Deze nieuwe provinciale rondweg verbindt de N303 vanuit Putten met de snelweg A1. Nu moet het verkeer nog dwars door het centrum van Voorthuizen rijden, maar straks rijdt het om Voorthuizen heen. De aanleg van de rondweg start per 1 februari.