Restaurant De Vanenburg in Putten als ‘totale verrassing’ in Lekker 500 (en nog 12 restaurants in de regio Apeldoorn)

Restaurant De Vanenburg maakt onderdeel uit van hotel, restaurant, congrescentrum en trouwlocatie op een 17e-eeuws landgoed met kasteel van de familie Baan. ,,We zijn pas vier jaar à la carte in het restaurant bezig", zegt chefkok Broersma. ,,Hiervoor waren we vooral voor onze zakelijke gasten die in het hotel of congrescentrum.”En dat werkt echt anders zegt hij. ,,Voor de zakelijke gasten is het diner toch wat eenvoudiger. Voor het à la carte-deel besteden we nèt iets meer aandacht aan de gerechten, die zijn iets verfijnder. Qua producten en kwaliteit maakt het geen verschil hoor, we maken alles zelf.”

Broersma omschrijft zijn keuken als Frans met internationale invloeden. Hij deed ervaring op als leerling bij Landgoed de Salentein in Nijkerk, 't Nonnetje in Harderwijk en Alpenbliek in Zwitserland. ,,Wat we hier doen met het team is echt mooi. We sporen elkaar aan om het steeds beter te doen en nog mooier te maken.”