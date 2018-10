Restauratie Grote Kerk Harderwijk start volgende week

De start van de restauratie is eerder dan verwacht, maar wel dringend nodig, zegt kerkrentmeester Albert Heldoorn. ,,Stukken kalk vallen van het plafond af, als we niet snel ingrijpen gaan de fresco's in de kerk verloren. Als we niks doen kan de hele kerk instorten.''

De provincie Gelderland heeft het project gehonoreerd met een bedrag van 497.031. Voor de eerste fase van de restauratie, die totaal 826.847 euro gaat kosten, is het geld nu nagenoeg bij elkaar. Maar voor fase 2 en 3 is nog een berg geld nodig. In totaal duurt de restauratie drie jaar en de kosten zijn 2,7 miljoen euro. De algemene kerkraad van de hervormde gemeente Harderwijk, die eigenaar is van de Grote Kerk, heeft toestemming gegeven met de restauratie te beginnen. ,,We hebben verschillende fondsen aangeschreven en van de gemeente Harderwijk verwachten we ook een substantiële bijdrage,'' zegt Heldoorn.

Scheuren

De scheuren in de kerk zijn veroorzaakt door bewegingen van het gebouw, de zogenoemde 'zetting'. Eerste werk voor de restaurateurs is te onderzoeken hoe die zetting gestopt kan worden. Hoofdaannemer Hulshof gaat de kapconstructie van de kerk inspecteren. Alle balken en trekstangen worden in kaart gebracht en waar nodig vervangen of verstevigd.

Daarna kan het herstel beginnen van de muur- en gewelfschilderingen. Deze schilderingen uit 1561 zijn uniek, bijna nergens in Nederland zijn zo veel fresco's in een kerk bewaard gebleven als in Harderwijk. Het zijn vooral bijbelvoorstellingen. Het is de bedoeling dat de fresco's handmatig van het pleisterwerk worden losgeweekt met kaasdoeken. Ze worden van de muren afgehaald en bijgewerkt. Nadat het pleisterwerk in goed conditie is gebracht kunnen de fresco's er terug tegen worden geplaatst.

Rondleidingen

Publiek kan intekenen voor rondleidingen tijdens de restauratie van de fresco's. Tegen betaling mogen ze in kleine groepjes het werk van de restaurateurs Aafje Bouwhuis en Nanon Journée bekijken. Met de entreegelden wordt een deel van de restauratie bekostigd. Via de website van de Vrienden van de Grote Kerk kunnen mensen zich opgeven.

De Grote Kerk zal tijdens de restauratie wel gebruikt blijven worden voor de erediensten, ook al staan er steigers van 20 meter hoog onder de gewelven. In de laatste fase, vanaf 2020, is het koor aan de beurt.