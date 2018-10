Restauratie muurschilderingen Grote Kerk gestart

De restauratie van unieke muur- en plafondschilderingen in de Grote Kerk in Harderwijk is begonnen. Het is een grote klus die zeker een jaar tijd vraagt, waarschijnlijk langer.

Deze week is het een lawaai van jewelste in de Grote Kerk, waar bouwvakkers steigers in elkaar slaan e opzetten. Het geluid van metaal op metaal galmt door de hoge gewelven van de Middeleeuwse kerk. Op een hoogte van acht meter zit restaurator Aafje Bouwhuis (41), dichtbij een pilaar met muurschilderingen. Ze klopt zacht met haar nagel tegen de versieringen, om te zien of ze los zitten. Haar precisiewerk staat in schril contrast met de krachtsexplosies waarmee de bouwvakkers de steigers in elkaar zetten.

Van Delft

De muur- en plafondschilderingen in Harderwijkse kerk zijn uniek. Door de hele kerk staan afbeeldingen tegen het plafond, in de gewelven en op de pilaren. Bouwhuis vertelt: ,,In een omvang als deze heb ik nog nooit schilderingen gezien in een Nederlandse kerk. De schilderingen in Harderwijk zijn krachtig, kleurig en expressief wat iets vertelt over de maker en over de tijd waarin ze werden gemaakt. De makers zijn Ewold van Delft en zijn dochter Barbara, met leerjongens uit hun atelier. In 1561 en 1562 zijn de schilderingen gemaakt. Het zijn zeer uitzonderlijke kunstwerken. Waarschijnlijk zijn ze tot rond 1800 in de kerk zichtbaar gebleven, waarna ze zijn overgeschilderd met witte kalklagen. In 1970 zijn ze tevoorschijn gekomen bij een restauratie.''

Niet mooier maken

Het restaureren gaat in verschillende fasen. Aafje Bouwhuis en haar college Nanon Journée gaan de schilderingen zo veel mogelijk intact laten zoals ze zijn, dus ze worden niet helderder of sterker gemaakt met extra pigmenten of kleurtoevoegingen. Bouwhuis: ,,We willen bewaren wat er is. We gaan niks mooier maken of aanvullen. Je kan beter genieten van wat je hebt, dan deze prachtige schilderingen bijwerken en veranderen. In de restauratie van 1970 zijn wel dingen bijgeschilderd die waren verdwenen, maar dat is gebeurd in een lichtere tint, zodat het verschil goed zichtbaar is tussen het oude en het nieuwe.''

Fasen

Eerst werken de restaurateurs aan schilderingen in de omgang achter het orgel, vlakbij de ingang van de kerk. Daarna volgt het koor en vervolgens is het de beurt aan de 'viering', het grote middeldeel bij de preekstoel. In augustus 2019 wordt deze fase afgerond. Daarna moet een planning worden opgesteld voor de kooromgangen, waar de zwaarste beschadigingen zitten. Hier zijn hele stukken kalk uit het plafond naar beneden gevallen en ook stukken schildering verloren gegaan. In deze latere fase volgen ook de plafondschilderingen in de noord- en zuidtransept.

De muurschilderingen van Ewolt van Delft uit 1561 en 1562 laten hier en daar los en zijn toe aan herstelwerkzaamheden.

Urgent

De restaurator vindt de staat van onderhoud weliswaar slecht, maar niet extreem. Ze verduidelijkt: ,,De laatste restauratie is inmiddels 45 jaar geleden. Dat is erg lang. Hoe vaak schilder je je eigen huis, dat gebeurt toch veel vaker? De staat van de schilderingen verdient aandacht, maar ik vind ze niet zorgwekkend. Restauratie is urgent, maar er is nog niks verloren. De verf bladdert af en er zijn veel scheuren, maar de meeste schilderingen kunnen behouden blijven.''

Secco

Eerder was er sprake van dat de schilderijen met behulp van kaasdoeken volledig van de muren van de Grote Kerk zouden worden gehaald, maar dat blijkt een misverstand. Bouwhuis: ,,De schilderingen in Harderwijk zijn geen fresco's, zoals vaak is beweerd. Ze zijn gemaakt op een droge ondergrond. Het Italiaanse woord hiervoor is 'secco'. Je kan ze bijna niet van de droge pleisterlaag afhalen. Ik werk de schilderingen bij met natuurlijke materialen zoals kalkverf, ei-tempera en caseïne. Met injectienaalden breng ik herstellagen aan onder de bestaande schilderingen. Als er een probleem is zit dat vaak in de ondergrond. Of in materialen die in de jaren 70 zijn toegepast. Toen gebruikte men soms plastics en chemische stoffen, die harder zijn en niet meebewegen met de kerk en de kalklagen in de kerk.''

Rondleidingen

Vanaf januari 2019 is het publiek welkom om het werk van de restaurateurs te komen bekijken. Tegen betaling zijn rondleidingen mogelijk, waarin de restaurateurs uitleg geven over de herstelwerkzaamheden. Publiek mag de steigers op en vragen stellen aan de restauratoren.