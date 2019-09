Reuma Walk in Putten brengt 10 mille op: ‘we zijn fan van de Veluwe’

De Reuma Walk is een particulier initiatief van Astrid van de Nieuwenhof en Wanda Catsman. Beide lijden ze aan reuma en ervaren ze hoe heilzaam het is om in beweging te blijven. Zes jaar geleden begonnen ze in een opwelling met het organiseren van een wandeltocht. ,,Gewoon een keer een datum geprikt, onder het motto ‘we zien wel’. Op de eerste editie kwamen 53 mensen af’’, zegt Van de Nieuwenhof. ,,Na afloop zeiden de deelnemers: ‘nou, tot volgend jaar hè!’ Toen moesten we wel doorgaan.’’