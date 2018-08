Reünie op plek verdwenen Groen van Prinsterer Mavo in Harderwijk

Oud-docenten van de Groen van Prinsterer Mavo koken zaterdag 6 oktober op de reünie bij Kok Experience. De school voor Ulo en later Mavo-onderwijs had van 1944 tot 2012 een prominente plek in de Harderwijkse samenleving en stond op een zichtlocatie aan de Verkeersweg.

Toen in 1999 het vmbo zijn intrede deed ging de school samen met LTS Veluwerand onder de nieuwe namen Focus en Spectrum. Zes jaar geleden verdween het schoolgebouw definitief uit het straatbeeld en maakte plaats voor de nieuwe brandweerkazerne en het speelparadijs Kok Experience. Wat herinnert aan toen is het kunstwerk van mozaïek op het terrein van Kok. Deze artistieke wand was ooit de buitengevel van het gymnastieklokaal. De een ziet er gymtoestellen in, de ander een beweging van in- en uitgaande leerlingen.

Hechte club

Hoewel de school dus al enige tijd geschiedenis is, komt het personeel van toen nog regelmatig bijeen. Oud-directeuren Ap Koebrugge en Gert Scherpenzeel hebben in 2006 de Evergreens opgericht. Iedereen die les had gegeven op de Groen van Prinsterer Mavo kon lid worden. ,,We vormen als oud-collega's een vrij hechte club en dat was door de prettige werkomgeving ook al zo tijdens de schoolperiodes'', vertelt Scherpenzeel, oud-directeur van 1 mei 1996 tot 1 augustus 1999. Tien jaar lang hielden de Evergreens een terugkerende activiteit. ,,We maakten met een aantal collega's gebruik van het kooklokaal van het Morgen College en bereidden een maaltijd die we aan het eind van de dag met elkaar nuttigden.''

De oud-docenten komen nog altijd drie keer per jaar samen. Cees Kelderman was 36 jaar gymnastiekleraar en 25 jaar schooldecaan op de Mavo: ,,Dan gaan we nog steeds gezamenlijk met elkaar eten. Laatst hadden we een tuinfeest in Putten. Als we compleet zijn, is er 37 man, maar er is altijd wel een groep van dertig oud-docenten. Daar zitten nu ook tachtigers bij. Het is altijd een geweldig samenzijn.''

Buffet

Zaterdag 6 oktober pakken ze het groots aan met een reünie voor oud-leerlingen en -docenten. Die vindt vanaf 17.30 uur plaats bij Kok Experience. Er is voor de gasten tegen betaling van 23 euro een uitgebreid lopend buffet dat volgens traditie door de oud-docenten wordt klaargemaakt. Verder is er een beamervoorstelling en mogelijk een expositie. Leraren worden voorgesteld op het podium en er wordt een groepsfoto gemaakt.

Het speelparadijs faciliteert de ruimte. Dat idee ontstond bij de onthulling van het kunstwerk op 6 september 2017. Astrid Kok: ,,We wilden graag meehelpen met de organisatie omdat we het leuk vinden om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen.''