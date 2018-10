Reuzenkabouter steelt harten in Kabouterbos

Noorderei­land Harderwijk totaal uitver­kocht

13 oktober De eerste bewoners van het Noordereiland in het Waterfront Harderwijk hebben deze week nog maar nauwelijks de tijd gehad om hun verhuisdozen uit te pakken, of projectontwikkelaar Waterfront Harderwijk, met bouwpartijen Synchroon en Koopmans, meldt al dat het totale project is uitverkocht.