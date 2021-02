Rheden sluit plaatsing windmolens niet uit, hoewel wespendief dat op hele Veluwe bijna onmogelijk maakt

Oldebroek betaalt leergeld voor bouwdrama Zeuven Heuvels en trekt de teugels rond bouwprojec­ten strakker aan

5 februari De nieuwe overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar BBG Projecten over het afbouwen van woonwijk Zeuven Heuvels, krijgt de zegen van de Oldebroekse gemeenteraad. Dit zal in de huiskamers van de geplaagde bewoners in deze bouwput met gejuich zijn ontvangen. Gemeente en ontwikkelaar delen hierbij de kosten van het woonrijp opleveren van de wijk nabij het station van Wezep. Maar dit was eens, maar nooit weer.