Rhino-virus treft paardenstal Oene

updateStal Alexandra van der Peijl in Oene is getroffen door een neurologische vorm van rhinopneumonie. Het is een voor paarden besmettelijk virus dat gepaard kan gaan met koorts en in het ergste geval tot verlamming kan leiden.

Zowel de stal in Oene als de Paardenkliniek Wapenveld, waar een paard uit Oene enige tijd op stal stond voor onderzoek zonder er in contact te zijn gekomen met andere paarden, hebben een quarantaineperiode ingesteld. Het virus vormt geen gevaar voor mensen, is uitsluitend voor paarden een risico.

Rhino-virus

De neurologische vorm rhinopneumonie is een aandoening die wordt veroorzaakt door een virus, het Equine Herpes Virus type 1 (EHV-1), in de volksmond beter bekend als het rhino-virus. Het virus kent drie verschijningsvormen, meldt prof. dr. Marianne Sloet van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. ,,Verkoudheid, wat vaak voorkomt bij jonge dieren. Abortus, dat regelmatig wordt geconstateerd en daarbij aborteren vruchten of worden veulens zwak geboren en overlijden die binnen enkele dagen. De derde, neurologische vorm, komt af en toe voor. Paarden gaan dan met name met de achterbenen lopen als een dronkenman. Als het erger wordt kunnen ze hun evenwicht verliezen, omvallen en niet meer opstaan. Soms kan een paard hierdoor overlijden.”

In Nederland zijn jaarlijks enkele uitbraken van de neurologische vorm. Meestal in het voor- of najaar. De neurologische vorm is ernstig. Bij de ene uitbraak valt het mee. Dan krijgt een klein percentage van de zieke paarden koorts, worden ze een beetje atactisch (dronken in de loop) en herstellen ze zich binnen enkele dagen.

De ernstigere vorm kan ervoor zorgen dat meer paarden komen te liggen, niet meer kunnen opstaan en soms is euthanasie noodzakelijk. Sloet: ,,Het virus wordt behandeld met goede verzorging en medicatie. Zolang paarden kunnen lopen, is regelmatig afstappen belangrijk en zijn antistollingmiddellen, ontstekingsremmers en virusremmende medicijnen nodig.”

‘Een ramp’

Voor elk bedrijf is een uitbraak van de neurologische vorm van rhinopneumonie een ramp, zegt Sloet. ,,Er mogen geen paarden naar of van het bedrijf. De zieke paarden hebben zeer intensieve verpleging nodig en het goed scheiden van zieke en niet-zieke dieren is lastig. De kosten voor dierenartsen, medicijnen en eventueel extra hulp om te verplegen zijn hoog. En de emoties die met deze aandoening gepaard gaan zijn heftig, want het is heel vervelend om een paard waar je jarenlang veel aandacht en zorg aan hebt besteed te zien lopen als een dronkenman.”