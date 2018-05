Ria Jonker uit Putten geridderd

Elburg wil meer B&B's toestaan

14 mei De gemeente Elburg wil de regels voor bed and breakfasts versoepelen. Die logeerlocaties werden tot op heden alleen toegestaan in de woning van de eigenaar. Voortaan mag het ook in een bijgebouw, een bijbehorend bouwwerk of een ander object, als het aan wethouder José Oosthoek ligt.