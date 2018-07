Rick van Velthuysen uit 't Harde gaat naar NPO Radio 2

Met veel kabaal vertrok hij destijds bij Radio Veronica, waar zijn contract eind 2016 niet werd verlengd. De laatste maanden schaatste hij zijn rondjes op de matig beluisterde internetzender Traffic Radio.

Geleidelijk

Daarom is de terugkeer naar één van de landelijke netten meteen weer een grote sprong voorwaarts, voor de DJ die in 1975 bij de KRO begon - zelfs al is dat in het holst van de nacht. ,,Ik vind het zelfs fijn dat ik op deze manier kan beginnen", zegt hij. ,,En dat het spotlight niet meteen vol op me wordt gericht. Het is zodoende niet meteen snoeihard het diepe in, maar geleidelijk, een mooie manier om de nieuwe club en de zender eerst wat beter te leren kennen".

Eer

En het is 'een eer'', voegt hij daar aan toe om aan de schuiven bij zo'n voorname club, die de dertig plussers onder de luisteraars aan zich willen binden. Want met mensen als Corné Klijn, Ron Stenders, Gijs Staverman en Gerard Ekdom is er een biotoop gekomen waar hij zich als radioman best thuis zal voelen. ,,Zo kan ik laten zien wat ik kan en het gaandeweg verder opbouwen". In de radiowereld is niets voor de eeuwigheid, en wie weet dient zich overdag een 'slot'aan, een blok van twee uur in de programmering. Toch? ,,Jij zegt het en zo is het vaak ook."

Shockjock?