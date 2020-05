Riemer & Walinga al 75 jaar op z’n plek in Ermelo: ‘Een goede boekhandel voegt iets toe aan een mensenleven’

Directeur Tomassen Duck-to: ‘de regering moet ingrijpen tegen dierenacti­vis­ten, want het loopt uit de hand’

14:00 ,,Als ik de camerabeelden zie van een man die de vrachtwagens in brand steekt, dan denk ik onmiddellijk: hier is een crimineel bezig. Een topcrimineel. Die moet minstens twintig jaar worden opgesloten in de cel,’’ reageert directeur Gert Jan Tomassen van eendenslachterij Tomassen Duck-to in Ermelo.