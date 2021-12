Rijk trekt miljoenen uit voor Hattem, woningbouw komt in stroomversnelling

poll Deze drie ov-bedrijven azen op busvervoer in Overijssel, Gelderland en Flevoland

Drie busvervoerders doen mee aan de nieuwe aanbesteding voor het openbaar busvervoer in IJssel-Vecht: EBS, Keolis en Qbuzz. Het gaat om een gezamenlijke, dertien jaar geldende busconcessie van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel die in december 2022 begint. Met de aanbesteding is ruim 1 miljard euro gemoeid. De winnaar wordt in april bekendgemaakt.

15 december