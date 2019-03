Rijkswaterstaat: mijdt Ceintuurbaan Harderwijk tijdens werk aan A28

Rijkswaterstaat voert tot en met 8 mei groot onderhoud uit op de A28 tussen Harderwijk en Strand Nulde op de rijbaan richting Amersfoort. De snelweg is de eerste twee weekenden van april afgesloten van afrit Lelystad (13) tot en met afrit Harderwijk-Zuid (11). Ook zijn de op- en afritten in deze weekenden dicht tijdens de avond en nacht.

Versmalde rijstroken

Van maandag 29 april 6 uur tot vrijdag 3 mei 23:59 uur rijdt het verkeer tussen afrit Harderwijk-Zuid (11) en afrit Strand Nulde (10) in beide richtingen over versmalde rijstroken en geldt een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur. Eerder meldde de Stentor dat het verkeer tijdens deze periode omgeleid wordt via de Ceintuurbaan en de Groene Zoomweg. Rijkswaterstaat heeft echter liever dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk omrijdt via de snelwegen (A50/A1) of de aangegeven regionale omleidingsroutes (N306, N302, N305). Alleen zo kunnen lange files op de snelweg en lokale wegen zoveel mogelijk worden voorkomen, verwacht een woordvoerder.