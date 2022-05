Rinkelende spoorbomen en toeterende treinen: storing zorgt voor onrustige nacht in Ermelo

Veiligheid

Naast de luidruchtige spoorbomen zorgden ook passerende treinen nog voor de nodige geluidsoverlast. Voor de veiligheid moesten deze namelijk rijden met een aanwijzing. ,,Dat betekent dat de treinen daar moesten toeteren op het moment dat ze daar langsreden, dus dat veroorzaakte ook nog geluid. Het was in de nacht, dus er reden gelukkig een stuk minder treinen, die volgens de dienstregeling rijden.’’ Maar helemaal stil is het op het spoor niet omdat het een belangrijke ader is voor de goederentreinen. In verband met de veiligheid kondigde de machinisten de trein dan ook met flinke geluidssignalen aan. Het blijkt dan ook dat de toeterende treinen meer overlast veroorzaakte dan de bellen en lichtflitsen bij de spoorbomen. Mart Wellens, woont niet in de buurt van de overgang; ,,Maar als de wind daar vandaan komt hoor ik de bellen van de overgang wel‘’ wijst hij naar het westen. ,,Ik ben een onrustige slaper en moet er vaak uit, dus het viel me op dat ik bij de derde keer weer de bellen hoorde. Maar nu weet ik dus waarom‘’. Navraag bij omwonenden resulteerde verder in wat lauwe reacties; ,,De slaapkamer is aan de achterkant, we zijn zo gewend aan de geluiden van het spoor tegenover ons huis, ik heb oordoppen in en was er iets aan de hand dan?‘’. Uit opmerkingen op een plaatselijke facebookpagina kan wel de conclusie getrokken worden, dat het goed is dat er getoeterd werd. ,,Want veiligheid gaat toch voor alles‘’.