‘Risicocamping’ Vaassen dankzij één mailtje weggestreept als noodlocatie statushouders

met video Zagen, bakken, repareren en koffie: Burendag op De Rietmeen in Harderwijk ondanks regen heel gezellig

Terwijl drie Harderwijker dames van Turkse komaf heerlijke hapjes bereiden, zet de 69-jarige Dick verderop een oud koffiezetapparaat in elkaar. Ondanks de regen is het gezellig in ontmoetingstuin De Rietmeen in Harderwijk.

25 september