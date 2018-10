Rode Kruis en De Parasol Ermelo zoeken onderdak

Het Rode Kruis Ermelo/Putten moet zijn onderkomen, in de brandweerkazerne aan de Oude Telgterweg, per 1 januari 2019 verlaten. Inloophuis De Parasol, even verderop aan de Oude Telgterweg, is zijn onderkomen kwijt als de bouw start van het nieuwe zwembad.

Het Rode Kruis Ermelo/Putten heeft van burgemeester André Baars te horen gekregen dat de gemeente Ermelo de ruimte nodig heeft en dat daarom de huurovereenkomst beëindigd wordt. Het Rode Kruis huurde veertien vierkante meter ruimte in de brandweerkazerne en gebruikt dit als vergader- en opslagruimte en als kantoor.

Portakabins

De gemeente Ermelo geeft aan de ruimte nodig te hebben voor de medewerkers van de naastgelegen gemeentewerf. ,,Deze zitten nu in portakabins, die meer dan duizend euro per maand kosten,’’ zegt Moniek Winters, woordvoerder van de gemeente Ermelo.

Eind mei heeft de gemeente het bestuur van het Rode Kruis verteld dat de huurovereenkomst beëindigd wordt. Vragen van het bestuur hebben niet geleid tot intrekking van de beslissing. ‘De afdeling Ermelo/Putten van het Rode Kruis is blij dat ze de ruimte 27 jaar kosteloos heeft mogen gebruiken. Zij vindt het jammer dat de gemeente Ermelo geen vervangende ruimte heeft aangeboden. Als mensen ideeën hebben over waar het Rode Kruis kan vergaderen, hoort de organisatie dat graag’, laat het Rode Kruis weten in een schriftelijke reactie.

De Parasol

Inloophuis De Parasol voelt ook het zwaard boven het hoofd hangen. ,,Wij bestaan tien jaar en moesten eerst vertrekken uit het wijkcentrum De Leemkuul, omdat dat afgebroken werd. Nu huren we voor ruim drieduizend euro per jaar het gebouw van de vroegere korfbalvereniging aan de Oude Telgterweg. Maar als de bouw van het zwembad start, wordt ons pand afgebroken. Dus moeten we een nieuw onderkomen zoeken,’’ vertelt voorzitter Hans Ego.