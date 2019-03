Roekeloze brandstichtingen en liquidaties: hoe drie Veluwse jongens ontspoorden door drugs

Koopzondag op de Noord­west-Veluwe: wie volgt?

8:00 Epe is het eerste dorp op de Noord-Veluwe dat de koopzondag heeft omarmd. Morgen wordt officieel de spits afgebeten. Ruim zeventig procent van de ondernemers in het dorpscentrum doet mee. In Elburg wordt maandag intussen gestemd over een referendum over de koopzondag. Is het gedaan met de zondagsrust op de Noord-Veluwe?