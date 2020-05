Ron gooit de A op en verwacht de rest van het alfabet van de Akker-bewoners in Wezep zelf: ‘Laat mij de buurtcoach maar zijn om bewoners te verbinden en in beweging te zetten’

‘Koning eenoog’ als prikkelen­de heropening van de Vergeten Sokkel in Harderwijk

Twee anonieme kunstenaars hebben de Vergeten Sokkel in het Plantagepark in Harderwijk nieuw leven ingeblazen. Sinds zondag prijkt daar het manshoge witte beeld In het land der blinden. De makers hopen dat de bijzondere traditie - ooit begonnen als ludiek protest tegen het gemeentelijk cultuurbeleid - een vervolg krijgt.