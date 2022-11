Ronald en Anne zetten bekende gasterij Wezep voort: ‘We hebben geen horeca-ervaring, maar zijn wel liefhebbers’

Update Na melding van brand zat Hierden en omgeving door stroomsto­ring in het donker

Een brand of kortsluiting in een elektrokast langs de Wijtgraaf in Hierden woensdagmiddag zorgde ervoor dat de omgeving zeker zo’n 1,5 uur zonder stroom zat. Het ging aanvankelijk om zo’n duizend aansluitingen. Rond 19 uur had iedereen weer stroom.

24 november