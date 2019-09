Ronald uit Ermelo showt zijn sexy sixpack in de maand mei van de Horse and Hunk kalender 2020

Burgemees­ter Nunspeet in gesprek met Rijkswater­staat: geen kaalslag langs A28

23 september De geplande bomenkap langs de A28 tussen Harderwijk en Wezep mag niet leiden tot een kaalslag. Deze boodschap brengt burgemeester Breunis van de Weerd van de gemeente Nunspeet komende woensdag over op Rijkswaterstaat. ,,We hopen tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.’’