Rookverbod Harderwijks St Jansdal geldt (nog) niet voor Lelystad

Het algehele rookverbod dat het Ziekenhuis St Jansdal per 1 april gaat invoeren, geldt alleen voor de vestiging in Harderwijk. Bij de vestiging in Lelystad mogen patiënten voorlopig nog wel een saffie opsteken. ,,Er zijn andere zaken die daar voorrang verdienen’’, aldus woordvoerder Anneke Plette.

Borden met de aanduiding ‘dit ziekenhuisterrein is rookvrij’ zijn in Harderwijk al geplaatst, maar het rookverbod gaat pas volgende week maandag officieel in. De rookhokjes bij de hoofdingang en bij de Spoedeisende Hulp zullen verdwijnen. Wie nog een sigaretje wil opsteken, moet het terrein van St Jansdal verlaten. Dat geldt ook voor medewerkers. Zij moeten zich daarvoor zelfs omkleden, zodat de rooklucht niet in de werkkleding terecht komt.

Het ziekenhuis volgt met deze beslissing de landelijke trend. In het afgelopen jaar maakten meerdere ziekenhuizen de stap naar volledig rookvrij. Volgens Leonie Boven van de Raad van Bestuur uit hoort het verbod bij de wens om ‘positieve gezondheid te stimuleren’. ,,Juist een ziekenhuis speelt een belangrijke rol in de promotie van gezondheid.”

Keerzijde

Maar er is ook een keerzijde. Een arts van het VU Medisch Centrum in Amsterdam noemde het eerder ‘wreed’, om zwakke mensen in een stressvolle periode hun rokertje te ontzeggen. De Patiëntenraad in Harderwijk sluit zich daar bij aan. ,,Wat ons betreft zou er ergens op het terrein een voorziening moeten zijn’’, aldus voorzitter Dim van Rhee. Cardioloog Eugène van Beek is het daar niet mee eens. ,,Een ziekenhuis en roken kan gewoon niet samen”, zegt hij. ,,Roken maakt je ziek en beïnvloedt je genezing, dat moet je dus niet willen. De brandweer gooit tijdens het blussen ondertussen toch ook geen benzine op het vuur?’’

Geen prioriteit

Voor een groep maakt St Jansdal een uitzondering: terminale patiënten. Specifiek voor hen is er een rookvoorziening beschikbaar. Anneke Plette voorziet dat in Lelystad vergelijkbare maatregelen getroffen gaan worden, ‘maar daar zijn we op deze fase in de overname nog niet aan toe’. ,,Op dit moment heeft het geen prioriteit.’’