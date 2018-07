Rookverbod in bos Putten vanwege brandgevaar

Voor het eerst

100 meter

Er zijn deze zomer nog geen bosbranden of natuurbranden geweest in Putten, stelt de gemeente. Normaal heeft Putten in zijn Algemene Plaatselijke Verordening al staan dat het verboden is om in bossen, op heide- of veengronden of binnen een afstand van 100 meter van die natuurgebieden in de open lucht brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen of te laten liggen. Nu is er dus een extra verbod van kracht: verboden te roken binnen 30 meter van een bos, heidegebied of veengrond.