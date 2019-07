Rookvrij St Jansdal beneemt buurt de adem: rokers steken peuk gewoon buiten terrein op

Sigarettenpeuken die rondslingeren en rook die geregeld via het keukenraampje naar binnen dwarrelt. Nee, Geerling Rikkers is niet bepaald blij dat er een algeheel rookverbod geldt bij het St Jansdalziekenhuis. Hij woont aan de Sint Janshof: een appartementencomplex pal achter het Harderwijker hospitaal. Rikkers’ woning staat vlak naast een uitgang speciaal bestemd voor personeel. ,,En die steken regelmatig een saffie op, in de pauze, of als ze het terrein verlaten.’’ Ook rokende patiënten en bezoekers waaieren geregeld uit over de naastgelegen woonwijken. Sinds het verbod is de overlast flink toegenomen, constateren Rikkers en een aantal buurtgenoten. Buurvrouw Tineke heeft zelfs een speciaal bakje aan het hek gemaakt, bestemd voor peuken.