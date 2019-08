Rookvrij terras vooralsnog zeldzaamheid op de Noordwest-Veluwe

,,We kregen veel gezinnen over de vloer die vroegen naar een rookvrij gedeelte’’, vertelt Sanjay Kowlesar, eigenaar van Het Wapen van Ermelo. ,,Daarom besloten we afgelopen voorjaar een derde van ons terras rookvrij te maken. Aanvankelijk werd door een enkeling negatief gereageerd, maar veruit de meeste gasten hebben er begrip voor. Wij hebben gemerkt dat niemand er een probleem van maakt, zolang je de mensen maar een keuze biedt. Ik hoop dan ook niet dat de overheid in de toekomst kiest voor een totaalverbod. Laat het gewoon over aan de ondernemers zelf.’’