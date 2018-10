Rotonde Garderenseweg Putten kost hoofdbrekens, maar wethouder Koekkoek blijft optimistisch

Er wordt al twee jaar gepraat over het ontwerp van de rotonde en nog steeds is er geen definitief plan, hoe komt dat?

,,We hebben het overleg met belanghebbenden in het begin verkeerd aangepakt. Een volgende keer moet dat beter. In eerste instantie zijn ambtenaren individueel met verschillende betrokkenen gaan praten over hun ideeën. Na een tijdje begon er achterdocht te groeien. Wat gebeurt er allemaal? Een van de omwonenden die nog niet was bezocht, spande een procedure aan tegen de gemeente Putten om via de Wet Openbaarheid van Bestuur informatie te krijgen. Het was een valste start. Toen we in mei 2017 een presentatie hielden in Stroud werd dat een tumultueuze avond. Later werd zelfs gesproken over ‘burgerfrustratie’ in plaats van ‘burgerparticipatie’. ’’