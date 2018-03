Ruim 1100 Veluwse kinderen luisteren naar 'Ssst! De Tijger slaapt'

De Nationale Voorleesdagen liggen al weer even achter ons. Maar omdat er in de laatste week van februari ook nog bibliotheekbezoeken plaatsvonden, is de balans nu pas opgemaakt door Bibliotheek Noord-Veluwe. In totaal hebben medewerkers van de bibliotheek 170 peuters bezocht in 12 peuterspeelzalen, zijn er 114 peuters van 9 peuterspeelzalen en 750 kleuters uit groep 1 en 2 van 32 verschillende scholen in op bezoek geweest in de bibliotheek, die acht vestigingen heeft.