Ruim 15.000 euro vuurwerkschade op Noord-Veluwe na ‘rustige jaarwisseling’

De gemeenten spreken desondanks allemaal over een rustige jaarwisseling, die zonder grote incidenten is verlopen. In Hattem was er wel een schuurbrand en in Wezep werd er weer ingebroken in de Huiskamer van Wezep. Hattem en Oldebroek voeren samen ook de lijst aan wat vuurwerkschade betreft. Eerstgenoemde gemeente schat dat er voor 5000 euro aan schade is aangericht, terwijl Oldebroek het heeft over 4700 euro.