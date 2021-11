Ruim twintig grafheuvels ondekt in Speulder- en Sprielderbos nabij Putten

Coronabe­smet­tin­gen in Heerde niet direct te herleiden tot tentfeest Wapenveld

Coronabesmettingen in de gemeente Heerde zijn niet direct te herleiden tot het Goede Doelen Feest dat afgelopen zaterdag in Wapenveld is gehouden. Hiermee reageert woordvoerder Marten Venema van de gemeente Heerde op de vermeende ’onrust’ in het dorp als zouden de deze week positief geteste inwoners een gevolg zijn van het feest.

5 november