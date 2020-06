Ruiter overlijdt na val van paard in Putten

Ouders in Heerde bouwen aan bijzonder thuis: ‘Bas en Nils willen straks ook gewoon op zichzelf wonen’

11:39 Een huis voor mensen met een beperking waar de zorg en het leven samenkomen, elkaar aanvullen en versterken. Net als thuis in het gezin. Een groep ouders bouwt in Heerde aan zo’n ‘Mooi Leven Huis’. ,,Onze kinderen verdienen een leven zoals we dat zelf willen leven.’’