Run op paracetamol bij Kruidvat Epe: ‘Ik heb alleen vandaag al bijna 400 verpakkingen verkocht’

video LIVE | Coronavi­rus duikt ook op in Dronten, rennen naar supermarkt voor wc-papier

12:11 Het coronavirus beheerst het land. De virusuitbraak leidt in onze regio tot drukte in de supermarkten, maar ook bijzondere initiatieven. In dit liveblog volg je de laatste ontwikkelingen in Oost-Nederland met het oog op het virus.