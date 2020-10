Run op permanente woningen op Veluwse vakantieparken (ook al rijzen prijzen de pan uit)

Syrische Gijs start grillroom in Wapenveld

26 oktober ,,Iedereen noemt me Gijs’’, zegt Ghias Yazji (35) lachend als hij zijn naam heeft gespeld. Hoe hij aan die oer-Hollandse voornaam is gekomen weet hij niet, opeens werd hij in zijn woonplaats Apeldoorn zo genoemd. Maar hij heeft er geen enkel probleem mee, moedigt mensen zelfs aan om hem Gijs te noemen. Zo’n naam is immers een pre als je als Syriër wilt integreren in Nederland.