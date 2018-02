Rustige woonplek gezocht voor onrustige mensen op de Veluwe

In Ermelo worden deze zomer tenminste twee zogenoemde maatwerkwoningen gebouwd, naar het voorbeeld van de skaeve huse in Denemarken. Harderwijk wil voor 1 januari 2019 vier van deze woningen bouwen.

Skaeve Huse (spreek uit: skeeve hoeze) zijn eenvoudige woningen van maximaal vijftig vierkante meter groot. De woningen zijn 'bestemd voor personen die moeite hebben om in een reguliere woning of in een zorginstelling te wonen, omdat zij hun gedrag niet altijd goed kunnen aanpassen aan de omgeving', zo is te lezen in een persbericht van de gemeente. In Skaeve Huse krijgen zij rust en begeleiding aangeboden.

Ervaringen in andere steden hebben volgens de gemeente Ermelo aangetoond dat bewoners van maatwerkwoningen baat hebben bij een stabiele woonplek waar ze de rust en ruimte krijgen voor hun leefwijze. 'De cliënt stabiliseert en veroorzaakt daardoor minder overlast in zorginstellingen en in openbare ruimten.'

Prikkelarme omgeving

Een overzichtelijke woning in een prikkelarme omgeving moet de cliënten rust bieden, volgens de gemeente Harderwijk in de woonvisie. 'Op deze manier moet er een eind komen aan een vaak jarenlange rondgang langs instellingen en woningcorporaties in de regio.'

In beide gemeenten wordt onderzocht wat geschikte locaties zijn voor de maatwerkwoningen. Direct omwonenden worden zo snel mogelijk betrokken bij de plannen en ingelicht worden over de voorwaarden voor het beheer van de woningen.