Rutte komt naar Putten

Premier Mark Rutte is zaterdag 2 maart in Putten op bezoek bij het familiebedrijf Heinen Delfts Blauw, waar hij zijn beruchte ‘vaasje van Rutte’ in ontvangst neemt.

Het werkbezoek is de officiële aftrap van de VVD-campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Eigenlijk was Rutte gevraagd door Heinen Delfts Blauw om de nieuwe vestiging aan de Industrieweg in Putten officieel te komen openen op vrijdag 8 februari, maar deze vrijdagmiddag was voor Rutte niet in zijn werkschema te passen.

Brief

,,Ik had Rutte eind vorig jaar een brief gestuurd,’’ vertelt directeur Jorrit Heinen van Heinen Delfts Blauw. ,,Rutte had Nederland in een metafoor vergeleken met een vaasje, dat hij een ‘teer bezit’ noemde, waar we als Nederlanders zorgvuldig mee om moeten gaan. In het programma van Jinek noemde hij het vaasje een ‘lelijk Delfts blauw vaasje’, wat hij daarna nog verschillende keren in allerlei media bleef herhalen. Steeds liet hij een vaasje zien dat zijn campagneteam voor hem had gekocht in een van onze winkels. Ik vond het niet leuk dat hij de vaasjes van ons familiebedrijf lelijk noemt, dus in mijn brief heb ik aan Rutte geschreven dat hier wel wat te lijmen valt en dat hij maar naar Putten moet komen om de nieuwe vestiging van ons bedrijf te openen.’’

600 Vaasjes

Een maand na de officiële opening komt Rutte dus alsnog naar Putten, nu om de verkiezingscampagne voor de VVD af te trappen. De VVD-campagne rond de provinciale-statenverkiezingen is helemaal opgebouwd rond het Delfts Blauwe vaasje van Rutte. De VVD heeft 600 vaasjes bij Heinen Delfts Blauw in Putten laten maken met een molentje er op en het VVD-logo. Ook heeft de partij een serie grote Delfts Blauwe vazen gekocht in Putten, die de VVD gaat uitdelen aan zogeheten ‘doeners’ in de samenleving.

Heinen Delfts Blauw is wereldwijd marktleider in Delfts blauw aardewerk. Het bedrijf heeft behalve een fabriek in Putten ook fabrieken in Delft en China. Winkels van Heinen staan in Amsterdam, Delft en op Curaçao.