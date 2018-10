Ruzie over grondprijs Hierden voor de rechter

Grondspeculant Jan Bolte uit Vriezenveen vindt dat hij een bedrag tegoed heeft van de gemeente Harderwijk, van tussen 437.500 en 787.500 euro. De rechter in Zutphen buigt zich vandaag over het meningsverschil in een civiele procedure.

Inzet is de grondprijs van een perceel grond van 3.500 vierkante in Hierden, dat begin 2015 in eigendom was bij Bolte Vastgoed BV. De grond was nodig om er woningen te realiseren, in de nieuwbouwwijk De Hoge Varen, van projectontwikkelaar Van Wijnen. In januari 2015 onteigende de gemeente Harderwijk de grondeigenaar Bolte Vastgoed bv en verkocht de grond door aan Van Wijnen.

Volgens Jan Bolte heeft hij van de gemeente Harderwijk 75 euro per vierkante meter uitbetaald gekregen. Hij vindt die prijs veel te laag. Bolte: ,,Ik wil een prijs die in de buurt ligt van de WOZ-waarde van bouwgrond, en ik ga uit van een prijs tussen 200 en 300 euro per vierkante meter.''

Verkocht

Projectontwikkelaar Van Wijnen kocht de grond van de gemeente Harderwijk tegen een prijs die gelijk is aan de onteigeningsprijs. Omdat in januari 2015 de onroerendgoedmarkt in een dieptepunt verkeerde, lag de grondprijs laag. Sindsdien realiseerde Van Wijnen in De Hoge Varen 90 percelen, waarvan er 82 bebouwd en verkocht zijn. In de woonwijk staan nu nog drie vrije kavels te koop, voor een grondprijs tussen 235 en 420 euro per vierkante meter. Voor vijf andere vrije kavels zijn gegadigden.

Deskundigen

De onteigeningsrechter van de rechtbank in Zutphen heeft in 2017 de zaak al bekeken, maar de partijen kwamen niet bij elkaar. Volgens de gemeente Harderwijk heeft de rechter sedertdien drie deskundigen benoemd en gevraagd advies uit te brengen. Tijdens het pleidooi op 17 oktober kunnen zowel Bolte als de gemeente Harderwijk hun visie op dat advies geven, waarna de rechtbank de schadeloosstelling vaststelt.