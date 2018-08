Ruzie tussen Stella en Fietsenwinkel.nl bijgelegd

De concurrentie in de groeimarkt van elektrische fietsen is hevig. Stella Fietsen is marktleider in Nederland in de verkoop van elektrische fietsen. De Nunspeetse fietsenfabrikant ergerde zich aan Fietsenwinkel.nl, die volgens Stella op een oneerlijke manier probeert mee te liften op de naamsbekendheid van Stella. Fietsenwinkel.nl zou via zijn winkels en website e-bikes van het merk Stella verkopen aan klanten, maar nadat de klant zijn geld betaald heeft meldt Fietsenwinkel.nl dat de Stellafiets niet leverbaar is en dat de klant dus een ander merk e-bike krijgt. Stella zegt schade te lijden en wil dat Fietsenwinkel.nl per direct stopt met het gebruik van de naam Stella en dat de concurrent een schadevergoeding betaalt.