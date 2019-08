's Heeren Loo in de race voor overname Groningse zorginstelling

De Noorderbrug, met het hoofdkantoor in Groningen en vestigingen verspreid over zes provincies, verkeerde langere tijd in financiële problemen. Op dit moment gaat het redelijk goed, maar het huidige bestuur ziet in overname door een grotere partij de beste oplossing voor de lange termijn. Uit de drie partijen die hebben gereageerd is de keuze uiteindelijk gevallen op ’s Heeren Loo als gesprekspartner. Deze in Ermelo ‘geboren’ instelling is in 125 jaar tijd uitgegroeid tot een zorgreus met rond 10.000 cliënten verspreid over honderden voorzieningen in het gehele land.