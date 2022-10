Sam (21) uit Zeewolde krijgt cel- en taakstraf voor gedoe met drugs

Rianne adopteert oorlogs­graf in Nunspeet maar dat kan volgens nabestaan­de helemaal niet

Rianne Halfwerk (40) uit ’t Harde is een zoektocht begonnen naar familie van sergeant Gerrit Hagen, de eerste Nunspeter die om het leven is gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. ,,We hebben zijn graf aan de Eperweg in Nunspeet geadopteerd en willen heel graag ‘onze held’ een gezicht geven door achter zijn levensverhaal te komen.” Een oproepje op Facebook bleek al snel resultaat op te leveren maar dat zorgde ook gelijk voor een probleem.

20 oktober