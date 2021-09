Samenscholingsverbod voor Petraveldje in Nunspeet: ‘Overlast groepen jongeren steeds ernstiger’

Het liep de spuigaten uit, zegt Hans van der Meer. Vanuit zijn woning kijkt hij op het veld dat door jongeren van zijn onschuld is beroofd. ,,Harde muziek, schreeuwen, tot midden in de nacht. Keek je tv, dan viel het mee. Stond je op het balkon dan wilde je snel weer naar binnen. We waren blij toen we het bordje zagen. Eindelijk wordt er ingegrepen. En sinds het er staat (3 september, red.) hebben we geen last meer. In het verleden kon de politie weinig uitrichten, nu kunnen ze ingrijpen. Al vind ik 20.00 uur wel vroeg. Ook gezinnen maken er gebruik van”, refereert de Nunspeter aan de tijden van het verbod, dat tot en met zondag 25 oktober geldt (van 20.00 tot 07.00 uur).

Erger

Burgemeester Breunis van de Weerd is overgegaan tot deze forse maatregel na maandenlange overlast door met name jongeren, schrijft de gemeente in een persbericht. Als voorbeelden worden alcohol- en drugsgebruik, vervuiling, naroepen van de politie en het negeren van de coronamaatregelen genoemd. ,,Hoewel het veldje het hele jaar als ontmoetingsplek wordt gebruikt, neemt de overlast de laatste weken steeds meer in omvang toe en ervaren bewoners en voorbijgangers steeds ernstigere overlast in de avond van groepen jongeren. Ook worden op deze locatie strafbare feiten gepleegd. Deze overlast en dit gedrag moeten stoppen. Een samenscholingsverbod moet daaraan bijdragen”, stelt de burgemeester.

Volledig scherm Het Petraveldje, tijdens schoolpauzes gebruikt door leerlingen van de Petraschool, is na 20.00 uur verboden gebied voor jongeren. © Pieter Steenbergen

Peuken

Die vervuiling herkent Arendien Bossenbroek zeker, zegt ze tijdens het uitlaten van haar hondje. ,,Wietzakjes, snackbarmateriaal, peuken, flessen, daar erger ik me vooral aan. Ik woon zelf in de Colijnstraat, ervaar zelf geen overlast. Ik wist niet van het verbod, maar heb er weinig vertrouwen in. Jongeren komen toch wel.”

Het betreffende gebied ligt naast de Petraschool, omringd door de Piersonstraat, Schaepmanlaan, Troelstrastraat en Gerbrandystraat. Volgens Lies Kraaijenhof, al 20 jaar schoonmaker van het wooncomplex naast het veld, zijn de bewoners blij met het besluit. ,,Het zat ze aardig hoog, vooral het lawaai.”

Begripvol

,,Wat verwacht je als je anderhalf jaar binnen hebt gezeten”, zegt Yvon uit Heerde begripvol richting jongeren. Ze is op bezoek bij haar ouders, woonachtig in de Gerbrandystraat, dichtbij het veld. Die hebben een brief gekregen van de gemeente. ,,Dat het de spuigaten uitliep, het moet heel erg geweest zijn”, reageert moeders, die zelf verschoond bleef van overlast.

Mevrouw Vis, op weg naar winkelcentrum Binnenhof, woont in dezelfde straat en juicht het besluit eveneens toe. ,,Ze gaan constant naar een andere plek, maar doe je niks, dan gebeurt er niks.”

Ook bij de Petraschool, dat tijdens pauzes gebruik maakt van het veld, zijn ze met de overlast bekend, vertelt directeur Mattheo Pijnacker-Hordijk. ,,We vinden geregeld glas en andere voorwerpen op en om het plein, terwijl kinderen daar met hun stepjes rijden of voetballen. Van het verbod verwacht ik weinig, je verplaatst het probleem alleen maar. Wel raar dat ons niets is verteld. Ik heb de ouders maar even ingelicht. Volgende week zijn hier tienminutengesprekken, kunnen ze er rekening mee houden. ”

Maximaal 3 maanden Zo’n vaart zal het niet lopen, zegt Marriët de Zwaan, woordvoerder van de gemeente Nunspeet. ,,Er is bewust voor deze tijden gekozen, zodat het veldje gebruikt kan worden waar het voor bedoeld is.” Het is eenmaal eerder voorgekomen dat de gemeente Nunspeet een samenscholingsverbod afkondigde. ,,Ruim 10 jaar geleden. Voor het Petraveldje zagen wij geen andere mogelijkheid om de overlast te beëindigen. De burgemeester is bevoegd om een samenscholingsverbod voor maximaal 3 maanden af te kondigen. We zijn tot de huidige termijn gekomen, omdat het samenscholingsverbod nu ook nog geldt tijdens de herfstvakantie en we verwachten en hopen dat de overlast na deze termijn voorgoed verdwenen is”, aldus De Zwaan. Volgens de woordvoerder ‘bestaat er zeker een kans dat de overlast gevende jongeren zich verplaatsen naar een andere locatie in Nunspeet’. ,,Of we hier ook dusdanige overlast van gaan krijgen, is nu nog moeilijk te zeggen. Ook is het locatiespecifiek of er maatregelen vereist zijn, en zo ja, welke.”