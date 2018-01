Schaapsherder gunt honden de heide

,,Zat? Nee joh. Van bier word je pas zat." Het is duidelijk, schaapsherder Lammert Niesing heeft het nog niet gehad met loslopende honden op de hei en in de bossen op de Veluwe. Sterker nog, maandag wordt in de gemeenteraad van Heerde gesproken over het inperken van losloopgebieden voor honden, maar van Niesing hoeft het niet zo nodig.

,,Het gaat om de eigen verantwoordelijkheid die hondenbezitters nemen. Een hond heeft een instinct, maar als eigenaar weet je best wat je kunt verwachten." Niesing maakt regelmatig een praatje met baasjes, geeft advies waar nodig. ,,Houd een dier aan de lijn als dat beter is. En laat ze niet door de bossen rauzen. Dan gaan een schaapskudde en honden best samen."

Aanvaringen met honden

De schaapsherder in natuurgebied De Renderklippen heeft heel regelmatig aanvaringen met honden, en reageert op de noodkreet die collega Michiel Poelenije vanuit de Drentse hei liet horen. Die is wel klaar met agressieve viervoeters en met de 700 à 800 euro die hij aan kosten kwijt is als een schaap aan flarden is gebeten. In de media riep hij wandelaars op beter op te letten.

,,We moeten het zeker niet bagatelliseren", zegt Niesing, die met hond fluitend zijn kudde in toom houdt. ,,Het komt echt wekelijks voor dat vervelende situaties zich voordoen. Dan begint een loslopende hond aan schapen te snuffelen en wil met ze spelen. Die kunnen het op een lopen zetten, en dan is de beer los. Zo ben ik weleens de hele kudde kwijt geweest." Niesing is dan een paar uur bezig om de beestenboel opnieuw in gareel te brengen. ,,En een drachtig schaap kan haar lam vergooien. Dat kost je dan honderd euro."

Gruwelijke incidenten

Gruwelijke incidenten met veel bloed en rondvliegend wol maakte Niesing nog niet mee. Hij vindt dan ook dat het een zaak van geven en nemen blijft. ,,Want de heide en de bossen zijn niet van de schaapskudde alleen. Honden mogen hier gewoon bij wet loslopen."

In de politiek van Heerde wordt maandag gesproken over het inperken van hondenlosloopgebieden op De Renderklippen. Een ander valt samen met de uitbreiding van een veelbezochte horecagelegenheid in het hart van het gebied. Als die afgerond is komen er logischerwijs meer wandelaars richting dat gedeelte van de Veluwe en daarmee dreigt de natuur onevenredig aan te worden getast. Om dat te compenseren heeft Heerde bedacht het losloopgebied voor honden flink in te perken. Zodat in ieder geval wat van de bossen beschermd blijven.

Niesing heeft het gemeentevoorstel ook gelezen en begrepen dat het aan banden leggen van honden voor meer rust in zijn kudde moet zorgen. ,,Tja, dat is dan blijkbaar als aanname aangedragen. Maar van mij hoeft het niet zo nodig, want met een beetje bewustzijn kom je een stuk verder. En ik gun hondenbezitters hun plezier."

Het verplicht aanlijnen van honden zorgt waar ook in dit land voor commotie, en dus ook in Heerde en Epe. Bij een eerdere discussie werd een handtekeningenactie op poten gezet om de viervoeters een stem te geven. Inzet: het openhouden van de bossen en de hei voor ravottende honden. Vooruitlopend op het debat van maandagavond wil Niesing van zijn hart geen moordkuil maken. ,,Die heb ik ook ondertekend."

Heerde perkt losloopgebied in