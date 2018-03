Schaatsbaan Vol Moed Harderwijk vrijdag open

Ondanks de harde vorst met temperaturen van min negen graden, is het wak in het midden van de ijsbaan van Vol Moed nog steeds niet dichtgevroren. ,,Vrijdag misschien wel, maar het ijs is dan nog niet sterk genoeg. We hebben 8 centimeter ijs nodig, nu is het op de meeste plekken 6,5 centimeter. We willen niet dat iemand bij ons door het ijs zakt, daarom doen we een klein baantje open voor de mensen die rondjes willen schaatsen en een krabbelbaantje voor de kinderen,'' zegt bestuurslid Niek Commandeur.