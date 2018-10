Het schaatsfestijn Harderwijk op IJs in de binnenstad ‘giet’ ook dit jaar weer ‘oan'. Op een slordige 5000 euro na is het benodigde geld binnen. Vorig jaar ging het evenement op een haar na niet door, vanwege afhakende sponsoren.

,,Tja, het ene jaar is het andere niet’’, zegt voorzitter Jennifer Rietveld opgelucht. ,,Waar het aan ligt? Geen idee, maar dit jaar lukte het relatief makkelijk om de grotere sponsoren binnen te hengelen. We hebben nu nog 18 schaatsvrienden nodig die 300 euro willen doneren en we zijn rond.’’ Vanaf 29 november is het dus weer vijf weken schaatsen geblazen bij de twaalfde editie van Harderwijk op IJs op de Markt.

Dit jaar met een nieuwe mascotte, Puky de pinguin, bedoeld voor de allerkleinsten. Zij verzorgt op 29 november samen met een Harderwijker ijsprins of -prinses de opening. Wie daar voor in aanmerking wil komen, moet meedoen aan de kleurwedstrijd. De kleurplaat is te downloaden van de website www.harderwijkopijs.nl. Daar is ook overige info over de ijsbaan zelf, schoolschaatsmomenten en mogelijkheden tot bedrijfsblokken of eindejaarsborrels te vinden.