Schade tijdens jaarwisseling bij Veluwse gemeenten bijna gehalveerd

Het schadebedrag door vernielingen tijdens de jaarwisseling is op de Noord-Veluwe fors lager dan het jaar ervoor. Het totaal bedrag van de zes gemeenten is ten opzichte van het jaar ervoor bijna gehalveerd.

De schadebedragen van Epe, Hattem, Heerde en Nunspeet waren vorige week al bekend; de afgelopen dagen zijn daar de gegevens van Elburg en Oldebroek nog bijgekomen. ,, De schade in onze gemeente bedraagt slechts 2.610 euro. Dat betreft een forse daling, want in 2016-2017 was dat 4.935 euro”, aldus Jean-Paul Lamers namens de gemeente Elburg. ,,Een duidelijke aanwijsbare reden is er nu niet, behalve dat het weer niet heel uitnodigend was. De kosten zitten zowel dit jaar als vorig jaar vooral in het schoonmaken van de stookplekken.”

Daarmee volgt Elburg het voorbeeld van andere gemeenten op de Noord-Veluwe, waar ook het schadebedrag is gedaald. Een veel genoemde oorzaak is dat er veel minder mensen op straat waren vanwege de harde wind en het regenachtige weer.

Knalvuurwerk

Ook in Oldebroek is een forse daling te zien. ,,De totale schade bedraagt 9.750 euro. Dit is minder dan vorig jaar, toen bedroeg de schade 15.500 euro”, aldus Manon Kummer. De bedragen lijken relatief hoog, maar in dit geval zijn de inkomsten voor het personeel al meegerekend. Ook in Oldebroek worden oorzaken als regen genoemd, evenals dat oudejaarsdag dit keer op zondag was en er minder illegaal knalvuurwerk in omloop was.

Gezamenlijk komen de zes gemeenten uit op een schade van minstens 23.000 euro; in enkele gemeenten was het bedrag nog niet definitief. In totaal is dit wel zo’n twintig mille minder dan tijdens de vorige jaarwisseling.